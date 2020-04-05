Прикордонники затримали українців, які порушили умови самоізоляції

https://racurs.ua/ua/n136268-vtecha-vid-samoizolyaciyi-prykordonnyky-zatrymaly-troh-ukrayinciv-yaki-hotily-drapnuty-za-kordon.html

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня, а всі особи, які приїжджають у країну, повинні підписувати угоду про самоізоляцію чи обсервацію на 14 днів.

Проте не всі виконують умови самоізоляції. За минулу добу прикордонники на пунктах пропуску затримали трьох українців, які хотіли втекти за кордон від самоізоляції. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Двох порушників прикордонники виявили в пунктах пропуску «Бачівськ» та «Сеньківка», ще одного зупинили в пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною.

На громадян України, які всупереч узятим на себе зобов’язанням і власноруч підписаним угодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Їм загрожує штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітникам Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.

Також наголошується, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів щодо недопущення поширення COVID-19 на території України, а саме — проводять температурний скринінг, опитування про самопочуття, збирають згоди на самоізоляцію подорожуючих.

Нагадаємо, при в’їзді у Київ на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.