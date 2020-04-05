Карантин у Запоріжжі: з понеділка у місті відновлюється робота громадського транспорту

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136269-karantyn-u-zaporijji-z-ponedilka-u-misti-vidnovluietsya-robota-gromadskogo-transportu.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжили і з понеділка по всій країні вводяться додаткові обмеження для пересування громадян. Але мер Запоріжжя Володимир Буряк прийняв рішення про відновлення роботи громадського транспорту в місті з 6 квітня.

Про це Буряк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Мер заявив, що Міністерство охорони здоров’я рекомендувало заборонити роботу громадського транспорту крім трамваїв і тролейбусів. Однак у Запоріжжі необхідно якось добиратися на роботу медикам, працівникам комунальних підприємств, продавцям магазинів і аптек, а також усім, хто не може працювати дистанційно.

Буряк порадився з юристами і прийняв рішення про відновлення із понеділка роботи громадського транспорту в Запоріжжі. Мер міста уточнив, що він керувався постановою Кабміну № 255 від 2 квітня 2020 року.

У місті в понеділок на маршрути вийдуть великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси. Буряк уточнив, що в транспорт пускатимуть тільки в масках або респіраторах.

Проте, мер Запоріжжя закликав усіх громадян залишатися вдома і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Як раніше писав «Ракурс», Кабінет міністрів ввів заборону на перебування громадян без масок в усіх громадських місцях. За порушення правил карантину українцям загрожують штрафи. Нові обмеження наберуть чинності з 6 квітня.