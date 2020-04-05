Коронавірус в Італії викликав хвилю злочинності: італійці крадуть продукти в супермаркетах

Коронавірус в Італії. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n136274-koronavirus-v-italiyi-vyklykav-hvylu-zlochynnosti-italiyci-kradut-produkty-v-supermarketah.html

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Коронавірус в Італії спровокував хвилю злочинності. У багатьох італійців після місяця карантину закінчуються гроші і люди йдуть на злочини, щоб добути собі їжу.

Частина населення на півдні Італії працювала у «тіньовій економіці». Після введення карантину люди втратили роботу і не можуть розраховувати на допомогу по безробіттю. Це призвело до зубожіння італійців, які не можуть собі дозволити купити продукти харчування, повідомляє CNN.

У країні почастішали випадки крадіжок продуктів із супермаркетів. У соцмережах з’являються заклики до протестів і масових грабежів. Деякі колись законослухняні громадяни просто відмовляються платити за продукти на касах.

У провінції Апулія на півдні країни недавно викрали вантажівки з продуктами. А на Сицилії в Палермо відразу два десятка відвідувачів супермаркету відмовилися оплачувати покупки.

Слід зазначити, що практично у кожному італійському магазині встановлений ​​візок, у якийможна покласти продукти для бідних. У багатоквартирних будинках часто можна побачити під дверима пакети з продуктами, які збирають небайдужі громадяни для співгромадян, які втратили роботу.

У поліції розуміють, що багато італійців вимагають допомоги, але мало хто за нею звертається до держави із почуття власної гідності.