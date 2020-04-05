Митрополит Павел. Фото: UAZMI

https://racurs.ua/n136273-koronavirusom-zarazilsya-nastoyatel-kievo-pecherskoy-lavry-smi.html

Ракурс

Коронавирус заразен и у людей, не соблюдающих правила карантина, вероятность заражения COVID-19 очень высока. Настоятель Киево-Печерской лавры 58-летний митрополит Павел заразился коронавирусом.

Об этом сообщили сразу два источника из окружения митрополита изданию «Религиозная правда».

Сообщается, что три дня назад у митрополита Павла ухудшилось здоровье, а спустя некоторое время у него подтвердили заражение коронавирусом.

Несколько дней назад митрополит проводил службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит Антоний, а также нардеп из «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Кроме этого, на службе также присутствовал заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов, который курирует вопросы, связанные с религией.

Следует отметить, что вчера, 4 апреля, священнослужителей Киево-Печерской лавры протестировали на коронавирус. Анализы также сдал и митрополит Павел. На момент сдачи анализов Павел не жаловался на состояние здоровья.

Как ранее писал «Ракурс», митрополит Павел в марте этого года призывал прихожан не выполнять правила коронавирусного карантина, который был введен в Украине. Он утверждал, что не так страшна эпидемия коронавируса, как грехи, которые губят человеческую душу.