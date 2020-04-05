Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136272-za-poslednie-sutki-v-ukrainu-iz-za-granicy-vernulis-pochti-11-tys-chelovek-gpsu.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили, ограничения для граждан ужесточили, но десятки тысячи украинских граждан продолжают возвращаться на родину из-за границы. Лишь за последние сутки из-за границы в Украину возвратились почти 11 тыс. наших граждан.

Такие данные обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинскую границу за сутки пересекли 5,2 тыс. украинцев, которые не имели собственного автомобильного транспорта. Для перевозки людей привлекались транспортные средства, которые были предоставлены местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Также в ГПСУ сообщили, что за последние сутки Украину покинули 5,1 тыс. человек, среди которых около 2 тыс. иностранцев.

У всех пересекающих украинскую границу на въезд проводится температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все граждане с подозрением на заболевание направляются к врачам для дополнительной проверки.

За последние сутки ни одного случая заражения COVID-19 на границе не зафиксировано.

Все прибывающие в Украину граждане в обязательном порядке подписывают соглашения о самоизоляции, им вручаются соответствующие памятки.

Как ранее писал «Ракурс», за прошедшие сутки пограничники на пунктах пропуска задержали трех украинцев, которые хотели сбежать от самоизоляции за пределы Украины. На нарушителей составлены административные протоколы по ст. 44−3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). За данное нарушение предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн.