Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136272-za-ostannu-dobu-do-ukrayiny-z-za-kordonu-povernulysya-mayje-11-tys-osib-dpsu.html

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Карантин в Україні продовжили, обмеження для громадян посилили, але десятки тисяч українських громадян продовжують повертатися на батьківщину з-за кордону. Лише за останню добу до України повернулися майже 11 тис. наших громадян.

Такі дані оприлюднила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Український кордон за добу перетнули 5,2 тис. українців, які не мали власного автомобільного транспорту. Для перевезення людей залучалися транспортні засоби, які були надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Також в ДПСУ повідомили, що за останню добу Україну покинули 5,1 тис. осіб, серед яких близько 2 тис. іноземців.

У всіх осіб при перетині українського кордону на в’їзд проводиться температурний скринінг і опитування про стан здоров’я. Усі громадяни з підозрою на захворювання направляються до лікарів для додаткової перевірки.

За останню добу жодного випадку зараження на COVID-19 на кордоні не зафіксовано.

Усі громадяни, які прибувають до України, в обов’язковому порядку підписують угоди про самоізоляцію, їм вручаються відповідні пам’ятки.

Як раніше писав «Ракурс», за минулу добу прикордонники на пунктах пропуску затримали трьох українців, які хотіли втекти від самоізоляції за межі України. На порушників складено адміністративні протоколи за ст. 44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). За дане порушення передбачений штраф від 17 тис. до 34 тис. грн.