У Кирилла утвердили спецмолитву против коронавируса, который в тексте не упоминается, фото — Накануне

https://racurs.ua/n135578-u-kirilla-utverdili-specmolitvu-protiv-koronavirusa-kotoryy-v-tekste-ne-upominaetsya.html

Ракурс

Патриарх РПЦ Кирилл утвердил тексты специальных молитв и просьб в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

На сайте Московского патриархата сообщается, что священный синод призвал всех верующих «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил врачам, которые борются с ней». Слово «коронавирус» в тексте молитвы не упоминается.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй, — говорится в тексте специальной молитвы.

Такие тексты начнут читать во всех храмах РПЦ с 22 марта.

17 марта Синод РПЦ также утвердил инструкцию для настоятелей приходов и монастырей. В ней говорится о необходимости использовать в церквях одноразовую посуду, гигиенические перчатки, а прихожанам рекомендуют воздерживаться от целования чаши.

Ранее в Москве прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса. Монахи Высоко-Петровского монастыря решили ежедневно проводить его вокруг своей обители до окончания вспышки заболевания. Украинская православная церковь Московского патриархата проигнорировала требование украинского правительства и продолжает проводить богослужение в Киево-Печерской лавре.

УПЦ МП фактически призвала прихожан не выполнять правила коронавирусного карантина в опубликованном на YouTube видеоролике.