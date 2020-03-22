В Кирила затвердили спецмолитву проти коронавірусу, який в тексті не згадується, фото — Накануне

https://racurs.ua/ua/n135578-v-kyryla-zatverdyly-specmolytvu-proty-koronavirusu-yakyy-v-teksti-ne-zgaduietsya.html

Ракурс

Патріарх РПЦ Кирило затвердив тексти спеціальних молитов і прохань у зв’язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції.

На сайті Московського патріархату повідомляється, що священний синод закликав усіх віруючих «до посиленої молитви про подолання хвороби і про дарування сил лікарям, які борються з нею». Слово «коронавірус» в тексті молитви не згадується.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй, — йдеться у тексті спеціальної молитви.

Такі тексти почнуть читати в усіх храмах РПЦ з 22 березня.

17 березня синод РПЦ також затвердив інструкцію для настоятелів приходів та монастирів. У ній йдеться про необхідність використовувати в церквах одноразовий посуд, гігієнічні рукавички, а прихожанам рекомендують утримуватися від цілування чаші.

Раніше у Москві пройшла хресна хода з молитвою про позбавлення від коронавірусу. Ченці Високо-Петровського монастиря вирішили щодня проводити його навколо своєї обителі до закінчення спалаху захворювання. Українська православна церква Московського патріархату проігнорувала вимогу українського уряду і продовжує проводити богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

УПЦ МП фактично закликала парафіян не виконувати правила коронавірусного карантину в опублікованому на YouTube відеоролику.