Митрополит Павло. Фото: UAZMI

https://racurs.ua/ua/n136273-koronavirusom-zarazyvsya-nastoyatel-kyievo-pecherskoyi-lavry-zmi.html

Ракурс

Коронавірус заразний і у людей, які не дотримуються правил карантину, ймовірність зараження на COVID-19 дуже висока. Настоятель Києво-Печерської лаври 58-річний митрополит Павло заразився коронавірусом.

Про це повідомили відразу два джерела з оточення митрополита виданню «Релігійна правда».

Повідомляється, що три дні тому у митрополита Павла погіршився стан здоров’я, а через деякий час у нього підтвердили зараження коронавірусом.

Кілька днів тому митрополит проводив службу, на якій були присутні глава УПЦ МП Онуфрій, митрополит Антоній, а також нардеп із «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

Крім цього, на службі також був присутній заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов, який курирує питання пов’язані з релігією.

Слід зазначити, що вчора, 4 квітня, священнослужителів Києво-Печерської лаври протестували на коронавірус. Аналізи також здав і митрополит Павло. На момент здачі аналізів Павло не скаржився на стан здоров’я.

Як раніше писав «Ракурс», митрополит Павло у березні цього року закликав парафіян не виконувати правила коронавірусного карантину, який був введений в Україні. Він стверджував, що не так страшна епідемія коронавірусу, як гріхи, які гублять людську душу.