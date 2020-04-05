Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус не знає вікових обмежень. Якщо раніше вважалося, що у групі ризику знаходяться люди похилого віку, то зараз можна говорити, що діти не менш важко переносять захворювання. У Чернівецькій дитячій обласній лікарні в реанімаційне відділення поміщені двоє маленьких пацієнтів у важкому стані. У дітей підозрюють коронавірус, вони знаходяться на кисневій дотації.

У реанімаційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні надають допомогу трьом хворим із коронавірусом і двом пацієнтам із підозрою на COVID-19. Двоє важких хворих підключені до апарату штучної вентиляції легенів, інші пацієнти знаходяться на кисневій дотації, повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації у Facebook.

У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебувають троє пацієнтів. У одного пацієнта підтверджений COVID-19, у іншого — підозра на зараження. Третій пацієнт був доставлений сьогодні вночі у важкому стані і відразу підключений до апарату ШВЛ.

Троє пацієнтів у важкому стані в реанімації Чернівецької міської лікарні № 1. У двох коронавірус підтверджений, один — під підозрою.

Троє пацієнтів із пневмонією перебувають у Сторожинецькій центральній районній лікарні на кисневій дотації. У всіх є підозра на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», у Чернівецькій області на вихідних місцева влада вирішила посилити карантинні заходи. Із 13.00 4 квітня до 6.00 6 квітня в області діє режим максимального обмеження переміщення громадян.