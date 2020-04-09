Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136457-koronavirus-u-chernivcyah-za-ostannu-dobu-zafiksovano-dvi-smerti-oda.html

Ракурс

Коронавірус за останню добу забрав життя двох людей у Чернівецькій області. Обидві жертви COVID-19 тривалий час лікувалися вдома самостійно і страждали від хронічних захворювань серця.

Вчора ввечері в Глибоцькій центральній районній лікарні від коронавірусу помер 59-річний житель села Кам’янка, повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадмінстрації в Facebook.

Чоловік захворів 22 березня, але до 4 квітня займався самолікуванням вдома. Він самостійно звернувся до лікарні і в тяжкому стані був поміщений в реанімацію. Експрес-тест підтвердив наявність в організмі COVID-19. Результати ПЛР-тесту ще не готові. Чоловік страждав від гіпертонічної хвороби, аритмії та ішемічної хвороби серця.

Ще одна смерть від коронавірусу була зафіксована вчора в Чернівецькій міській лікарні. Від інфекції померла жінка 1949 року народження. Вона захворіла 31 березня, але до лікарів за допомогою вирішила не звертатися і займалася самолікуванням вдома.

Через тиждень жінка звернулася до лікарні і в тяжкому стані була поміщена в реанімацію. Пацієнтка перебувала на кисневій дотації. Жінка також страждала від ішемічної хвороби серця та гіпертонії.

Як раніше писав «Ракурс», у Чернівецькій дитячій обласній лікарні в реанімації перебувають двоє маленьких дітей. У маленьких пацієнтів підозрюють коронавірус, діти перебувають на кисневої дотації.