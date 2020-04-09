«Укрпошта» безкоштовно розноситиме освячені паски напередодні Великодня, фото — Фейсбук І.Смілянського

https://racurs.ua/ua/n136456-ukrposhta-bezkoshtovno-roznosytyme-osvyacheni-pasky-naperedodni-velykodnya.html

Ракурс

Великдень в Україні цього року святкуватимуть дистанційно, а паски можна буде безкоштовно отримати поштою.

«Укрпошта» запропонувала громадянам нову послугу: листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку додому з 13 до 17 квітня. Про те, що з понеділка держпідприємство зв’язку почне на замовлення доставляти освячені паски додому повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Освячуватиме паски Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

У Фейсбук Криклій повідомив і номер контакт-центру (0 800 300 545), за допомогою якого можна замовити безкоштовну доставку великоднього хліба. Це можна зробити і на сайті «Укрпошти» до 12 квітня включно.

Працівники пошти доставлять паски залежно від дати замовлення та віддаленості населеного пункту. Доставка буде безкоштовною, а вартість пасок, наприклад, від одного зі столичних комбінатів складе 30 і 50 грн (300 і 450 грам).

Україна святкуватиме Великдень 19 квітня. Цього року через карантин богослужіння у передвеликодні дні і на Великдень відбуватимуться онлайн. Так домовилися президент та глава ПЦУ Епіфаній.

В храми будуть допускатися не більше 10 осіб. Тут зможуть одночасно бути присутнім священик, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок або респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.