«Укрпочта» будет бесплатно доставлять освященные куличи накануне Пасхи, фото — Фейсбук И.Смилянского

https://racurs.ua/n136456-ukrpochta-budet-besplatno-dostavlyat-osvyaschennye-kulichi-nakanune-pashi.html

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Пасха в Украине в этом году будет праздноваться дистанционно, а куличи можно будет бесплатно получить по почте.

«Укрпочта» предложила гражданам новую услугу: почтальоны или курьеры принесуть пасхальную выпечку домой с 13 до 17 апреля. О том, что с понедельника госпредприятие связи начнет на заказ доставлять освященные куличи домой сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Освящать куличи будут Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

В Фейсбук Криклий сообщил и номер контакт-центра (0 800 300 545), с помощью которого можно заказать бесплатную доставку пасхального хлеба. Это можно сделать и на сайте «Укрпочты» до 12 апреля включительно.

Работники почты доставят куличи 13−17 апреля — в зависимости от даты заказа и удаленности населенного пункта. Доставка будет бесплатной, а стоимость куличей, например, от одного из столичных комбинатов составит 30 и 50 грн (300 и 450 грамм).

Украина будет праздновать Пасху 19 апреля. В этом году из-за карантина богослужения в предпасхальные дни и на Пасху будут проходить онлайн. Так договорились президент и глава ПЦУ Епифаний.

В храмы будут допускать не более 10 человек. Здесь смогут одновременно присутствовать священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.