В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Правительство сегодня внесло изменения в постановление № 211, регулирующее меры, введенные в Украине в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Был уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категорий граждан в возрасте от 60 лет, не подлежащих самоизоляции. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Так, также разрешено работать объектам:

почтовой и курьерской деятельности;

строительных работ;

по сбору и заготовке отходов;

заведениям торговли строительными материалами;

химчисткам.

Относительно категории людей старше 60 лет уточнено, что в самоизоляции не нуждаются:

лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;

лица, задействованные в борьбе с коронавирусом;

военнослужащие и правоохранители;

люди, которые обеспечивают деятельность предприятий и организаций из сфер жизнеобеспечения, потенциально опасных производств, транспорта, коммунальных, спасательных и аварийных служб, а также отраслей транспорта, коммуникаций, энергетики, химической и оборонной промышленности, финансового сектора.

Напомним, Шмыгаль сообщил, что информация о якобы прекращении карантина после 14 апреля является фейком.