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В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: «Ракурс»
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136448-kabmin-vnes-izmeneniya-v-karantinnye-ogranicheniya-infografika.htmlРакурс
Правительство сегодня внесло изменения в постановление № 211, регулирующее меры, введенные в Украине в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.
Был уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категорий граждан в возрасте от 60 лет, не подлежащих самоизоляции. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.
Так, также разрешено работать объектам:
- почтовой и курьерской деятельности;
- строительных работ;
- по сбору и заготовке отходов;
- заведениям торговли строительными материалами;
- химчисткам.
Относительно категории людей старше 60 лет уточнено, что в самоизоляции не нуждаются:
- лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;
- лица, задействованные в борьбе с коронавирусом;
- военнослужащие и правоохранители;
- люди, которые обеспечивают деятельность предприятий и организаций из сфер жизнеобеспечения, потенциально опасных производств, транспорта, коммунальных, спасательных и аварийных служб, а также отраслей транспорта, коммуникаций, энергетики, химической и оборонной промышленности, финансового сектора.
Напомним, Шмыгаль сообщил, что информация о якобы прекращении карантина после 14 апреля является фейком.
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