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В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: «Ракурс»

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (ІНФОГРАФІКА)

8 кві 2020, 21:34
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Уряд сьогодні вніс зміни до постанови № 211, яка регулює заходи, запроваджені в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Було уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, та категорій громадян віком від 60 років, які не підлягають самоізоляції. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, також дозволено працювати об'єктам:

  • поштової та кур'єрської діяльності;
  • будівельних робіт;
  • зі збирання та заготівлі відходів;
  • закладам торгівлі будівельними матеріалами;
  • хімчисткам.

Щодо категорії людей, старших 60 років, уточнено, що самоізоляції не потребують:

  • особи, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції»;
  • особи, задіяні у боротьбі з коронавірусом;
  • військовослужбовці та правоохоронці;
  • люди, які забезпечують діяльність підприємств та організації зі сфер життєзабезпечення, потенційно небезпечних виробництв, транспорту, комунальних, рятувальних та аварійних служб, а також галузей транспорту, комунікацій, енергетики, хімічної та оборонної промисловостей, фінансового сектору тощо.

Нагадаємо, Шмигаль сьогодні повідомив, що інформація про начебто припинення карантину після 14 квітня є фейком.

Джерело: Ракурс


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