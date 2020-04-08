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В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: «Ракурс»
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n136448-kabmin-vnis-zminy-do-karantynnyh-obmejen-infografika.htmlРакурс
Уряд сьогодні вніс зміни до постанови № 211, яка регулює заходи, запроваджені в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
Було уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, та категорій громадян віком від 60 років, які не підлягають самоізоляції. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.
Так, також дозволено працювати об'єктам:
- поштової та кур'єрської діяльності;
- будівельних робіт;
- зі збирання та заготівлі відходів;
- закладам торгівлі будівельними матеріалами;
- хімчисткам.
Щодо категорії людей, старших 60 років, уточнено, що самоізоляції не потребують:
- особи, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції»;
- особи, задіяні у боротьбі з коронавірусом;
- військовослужбовці та правоохоронці;
- люди, які забезпечують діяльність підприємств та організації зі сфер життєзабезпечення, потенційно небезпечних виробництв, транспорту, комунальних, рятувальних та аварійних служб, а також галузей транспорту, комунікацій, енергетики, хімічної та оборонної промисловостей, фінансового сектору тощо.
Нагадаємо, Шмигаль сьогодні повідомив, що інформація про начебто припинення карантину після 14 квітня є фейком.
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