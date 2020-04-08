В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136448-kabmin-vnis-zminy-do-karantynnyh-obmejen-infografika.html

Ракурс

Уряд сьогодні вніс зміни до постанови № 211, яка регулює заходи, запроваджені в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Було уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, та категорій громадян віком від 60 років, які не підлягають самоізоляції. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, також дозволено працювати об'єктам:

поштової та кур'єрської діяльності;

будівельних робіт;

зі збирання та заготівлі відходів;

закладам торгівлі будівельними матеріалами;

хімчисткам.

Щодо категорії людей, старших 60 років, уточнено, що самоізоляції не потребують:

особи, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції»;

особи, задіяні у боротьбі з коронавірусом;

військовослужбовці та правоохоронці;

люди, які забезпечують діяльність підприємств та організації зі сфер життєзабезпечення, потенційно небезпечних виробництв, транспорту, комунальних, рятувальних та аварійних служб, а також галузей транспорту, комунікацій, енергетики, хімічної та оборонної промисловостей, фінансового сектору тощо.

Нагадаємо, Шмигаль сьогодні повідомив, що інформація про начебто припинення карантину після 14 квітня є фейком.