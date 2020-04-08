Коронавірус і безробіття. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136447-koronavirus-pryzvede-do-globalnogo-bezrobittya-blyzko-milyarda-osib-mojut-vtratyty-robotu.html

Ракурс

Коронавірус може спровокувати глобальне безробіття. Найближчим часом близько мільярда осіб по всьому світу ризикують потрапити під скорочення зарплати або зовсім втратити роботу.

Такі невтішні прогнози озвучили в Міжнародній організації праці (МОП), повідомляє Bloomberg.

У зв’язку із закриттям заводів, фабрик, магазинів і багатьох інших підприємств по всьому світу вже постраждали близько 2,7 млрд. працівників. Близько 1,25 млрд осіб є найбільш уразливими, тому що вони працювали в готелях, на підприємствах громадського харчування, на виробничих підприємствах та в торгівлі. Це близько 38% всієї світової робочої сили.

У МОП заявили, що підприємства по всьому світу несуть катастрофічні збитки, тому держави зобов’язані надати підтримку простому населенню і бізнесу, щоб економіка не увійшла у глибоку рецесію.

У таких розвинених країнах як США, Велика Британія та Іспанія, які зараз переживають епідемію, рівень безробіття виріс до показників 1975 року. За прогнозами, рівень безробіття буде рости, тому що ще закриті не всі магазини і підприємства.

Як раніше писав «Ракурс», у березні в МОП стверджували, що через епідемію коронавірусу роботу можуть втратити близько 25 млн осіб у світі.