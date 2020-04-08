Епідемія коронавірусу: спроба росіян самотужки виготовити антисептик призвела до вибуху, є постраждалі

У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136446-epidemiya-koronavirusu-sproba-rosiyan-samotujky-vygotovyty-antyseptyk-pryzvela-do-vybuhu-ie.html

Ракурс

У Росії спроба місцевих жителів самотужки виготовити антисептик призвела до вибуху.

В результаті вибуху парів спирту є постраждалі, їхній стан не уточнюється, повідомляє видання Lenta.ru.

Інцидент стався 7 квітня у селищі Ольховатка Калінінградської області. Антисептик люди готували в невеликій металевій споруді контейнерного типу.

Вибух також привів до пожежі, яка пошкодила стелю приміщення та меблі.

Нещодавно МНС РФ опублікувало інструкцію з виготовлення антисептика, згідно з якою для цього найкраще використовувати розчин зі спирту, перекису водню, гліцерину та дистильованої чи охолодженої кип’яченої води.

У Росії вже офіційно зафіксовано понад 8,6 тис. випадків коронавірусу, з них 63 особи померли.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні скористався епідемією коронавірусу, щоб спробувати присвоїти частину української історії.