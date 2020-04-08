Епідемія коронавірусу: спроба росіян самотужки виготовити антисептик призвела до вибуху, є постраждалі

Епідемія коронавірусу: спроба росіян самотужки виготовити антисептик призвела до вибуху, є постраждаліhttps://racurs.ua/ua/n136446-epidemiya-koronavirusu-sproba-rosiyan-samotujky-vygotovyty-antyseptyk-pryzvela-do-vybuhu-ie.htmlРакурс
У Росії спроба місцевих жителів самотужки виготовити антисептик призвела до вибуху.
В результаті вибуху парів спирту є постраждалі, їхній стан не уточнюється, повідомляє видання Lenta.ru.
Інцидент стався 7 квітня у селищі Ольховатка Калінінградської області. Антисептик люди готували в невеликій металевій споруді контейнерного типу.
Вибух також привів до пожежі, яка пошкодила стелю приміщення та меблі.
Нещодавно МНС РФ опублікувало інструкцію з виготовлення антисептика, згідно з якою для цього найкраще використовувати розчин зі спирту, перекису водню, гліцерину та дистильованої чи охолодженої кип’яченої води.
У Росії вже офіційно зафіксовано понад 8,6 тис. випадків коронавірусу, з них 63 особи померли.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні скористався епідемією коронавірусу, щоб спробувати присвоїти частину української історії.