Ірада Зейналова

https://racurs.ua/ua/n136308-epidemiya-koronavirusu-na-rosiyskomu-telebachenni-zayavyly-pro-40-tys-jertv-infekciyi-u-krayini.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 у Росії міг забрати життя понад 40 тис. людей.

Про це в ефірі однієї з програм телеканалу НТВ заявив телеведуча Ірада Зейналова.

В цей момент на екрані за Зейналовою можна було побачити офіційну статистику, в якій йшлося про 45 померлих від коронавірусу осіб. Тож, ймовірно, слова Зейналової могли бути просто обмовкою.

Водночас сама телеведуча цей інцидент наразі не прокоментувала. Зокрема, коментарів немає на її офіційній сторінці у Фейсбуці, де вже з’явився анонс цієї телепередачі.

За даними Telegram-каналу BNO News, Росія наразі за кількістю офіційно виявлених випадків коронавірусу перебуває на 20 місці серед країн світу. У РФ офіційно зафіксовано понад 6,3 тис. випадків цього захворювання.

Нагадаємо, на початку лютого цього року на російському телебаченні президента США Дональда Трампа назвали одним із можливих винуватців епідемії коронавірусу.