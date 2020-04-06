Ирада Зейналова

https://racurs.ua/n136308-epidemiya-koronavirusa-na-rossiyskom-televidenii-zayavili-o-40-tys-jertv-infekcii-v-strane-video.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 в России мог унести жизни более 40 тыс. человек.

Об этом в эфире одной из программ телеканала НТВ заявил телеведущая Ирада Зейналова.

В этот момент на экране за Зейналовой можно было увидеть официальную статистику, в которой говорилось о 45 умерших от коронавируса людях. Поэтому, вероятно, слова Зейналовой могли быть просто оговоркой.

В то же время сама телеведущая этот инцидент пока не прокомментировала. В частности, комментариев нет на ее официальной странице в Фейсбуке, где уже появился анонс этой телепередачи.

По данным Telegram-канала BNO News, Россия пока по количеству официально обнаруженных случаев коронавируса находится на 20 месте среди стран мира. В РФ официально зафиксированы более 6,3 тыс. случаев этого заболевания.

Напомним, в начале февраля этого года на российском телевидении президента США Дональда Трампа назвали одним из возможных виновников эпидемии коронавируса.