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Фейки о коронавирусе: в Днепре разоблачили ботоферму, которая руководила 5 тыс. аккаунтов, фото — СБУ

Фейки о коронавирусе: в Днепре разоблачили ботоферму, которая руководила 5 тыс. аккаунтов (ФОТО, ВИДЕО)

6 апр 2020, 14:09
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Фейки о коронавирусе и призывы к свержению власти в Украине распространяла так называемая ботоферма в Днепре.

Ее деятельность прекратили киберспециалисты Службы безопасности Украины. Оборудование организаторы установили в одном из бизнес-центров. Ботоферма создавала и управляла учетными записями в социальных сетях, но при этом использовала фейковые персональные данные.

Под контролем этой структуры было более 5 тыс. ботов, сообщила пресс-служба СБУ. Во время обысков изъяли оборудование, использовавшееся злоумышленниками. Его и программное обеспечение организаторы приобрели с помощью запрещенных российских платежных систем.

Фейки о коронавирусе: в Днепре разоблачили ботоферму, которая руководила 5 тыс. аккаунтов, фото — СБУ

В СБУ рассказали, что боты распространяли в сети ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19. Кроме того, контент содержит публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти.

СБУ начала уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

В спецслужбе рассказали, что ранее разоблачили две управляемые из РФ ботофермы в Киеве и в Днепре, которые также распространяли фейки о коронавирусе. В Нацполицию направили информацию о 115 идентифицированных пользователей, распространявших фейки. Их могут привлечь к административной ответственности по ст. 173−1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Источник: Ракурс


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