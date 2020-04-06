Фейки про коронавірус: в Дніпрі викрили ботоферму, яка керувала 5 тис. акаунтів, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n136307-feyky-pro-koronavirus-v-dnipri-vykryly-botofermu-yaka-keruvala-5-tys-akauntiv-foto-video.html

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Фейки про коронавірус і заклики до повалення влади в Україні поширювала так звана ботоферма в Дніпрі.

Її діяльність припинили кіберфахівці Служби безпеки України. Обладнання організатори встановили в одному з бізнес-центрів. Ботоферма створювала і керувала обліковими записами в соціальних мережах, але використовувала фейкові персональні дані.

Під контролем цієї структури було понад 5 тис. ботів, повідомила прес-служба СБУ. Під час обшуків вилучили обладнання, яке використовували зловмисники. Його і програмне забезпечення організатори придбали за допомогою заборонених російських платіжних систем.

В СБУ розповіли, що боти поширювали в мережі неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19. Крім того, контент містить публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади.

СБУ розпочала кримінальне провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

В спецслужбі розповіли, що раніше викрили дві керовані з РФ ботоферми у Києві та у Дніпрі, які також поширювали фейки про коронавірус. До Нацполіції спрямували інформацію про 115 ідентифікованих користувачів, які поширювали фейки. Їх можуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173−1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.