«Плівки Єрмака»: скандал набирає обертів. Фото: tk.media

https://racurs.ua/ua/n136306-brat-iermaka-prodaie-posadu-v-ampu-opublikovane-nove-video.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» поповнилися ще одним відеозаписом, який стосується кандидата на посаду голови Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Активісти оприлюднили бесіду начебто Дениса Єрмака — брата глави Офісу президента Андрія Єрмака з його знайомим Дмитром Штаньком, який вів приховану зйомку таких зустрічей. Співрозмовники обговорюють чергового кандидата на главу АМПУ й суму, за яку хочуть продати посаду, вони називають пошепки. Відео було розміщене 6 квітня на Telegram-каналі д’Ермак.

Також з розмови випливає те, що є така опція як «зустріч з Єрмаком». Кандидати, які планують зустрітися з братом очільника ОПУ, повинні заплатити за це.

Визнач суму. Дивися, я просто так зустрічатися не буду, — чути на відео голос Дениса Єрмака.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака, який є братом чинного глави офісу Президента Андрія Єрмака. Розслідування, яке проводить спецслужба, стосується так званих «плівок Єрмака» — відеозаписів зустрічей Дениса Єрмака, які оприлюднив депутат Верховної Ради зі «Слуги народу» Гео Лерос. Днями слідчі допитали брата глави ОПУ.