«Пленки Ермака»: скандал набирает обороты. Фото: tk.media

https://racurs.ua/n136306-brat-ermaka-prodaet-doljnost-v-ampu-opublikovano-novoe-video.html

Ракурс

«Пленки Ермака» пополнились еще одной видеозаписью, которая касается кандидата на должность главы Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Активисты обнародовали беседу Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака с его знакомым Дмитрием Штанько, который вел скрытую съемку таких встреч. Собеседники обсуждают очередного кандидата на главу АМПУ и сумму, за которую хотят продать должность, они называют шепотом. Видео было размещено 6 апреля на Telegram-канале д’Ермак.

Также из разговора следует то, что есть такая опция как «встреча с Ермаком». Кандидаты, которые планируют встретиться с братом главы ОПУ, должны заплатить за это.

Определи сумму. Смотри, я просто так встречаться не буду, — слышен на видео голос Дениса Ермака.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака, который является братом действующего главы Офиса президента Андрея Ермака. Расследование, которое проводит спецслужба, касается так называемых «пленок Ермака» — видеозаписей встреч Дениса Ермака, которые обнародовал депутат Верховной Рады из «Слуги народа» Гео Лерос. На днях следователи допросили брата главы ОПУ.