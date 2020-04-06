Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, как столица помогает бездомным

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Виталий Кличко, фото: «Википедия»
Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, как столица помогает бездомнымhttps://racurs.ua/n136305-koronavirus-v-kieve-klichko-rasskazal-kak-stolica-pomogaet-bezdomnym.htmlРакурс
Бездомным столичные власти предлагают селиться в доме социальной опеки, расположенном на улице Суздальской.
Проживание в нем «абсолютно бесплатное». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в сегодняшнем видеообращении о состоянии с эпидемией коронавируса в столице.
Также, по словам Кличко, город постоянно предлагает таким людям работу.
Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения к нормальной жизни, — подчеркнул мэр Киева.
Кроме того, продолжают работать продовольственные пункты, где кормят бездомных.
Пункты работают у Центрального вокзала, Дарницкого и Волынского вокзалов, — отметил Кличко.
По его словам, в этих пунктах осуществляют ежедневную дезинфекцию.
Мэр Киева подчеркнул, что бездомные — это уязвимая категория населения, им сложно придерживаться элементарных норм гигиены и они могут быть носителями коронавируса.
Напомним, в Киеве уже есть 267 официально подтвержденных случаев коронавируса.
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