Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, как столица помогает бездомным

Виталий Кличко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136305-koronavirus-v-kieve-klichko-rasskazal-kak-stolica-pomogaet-bezdomnym.html

Ракурс

Бездомным столичные власти предлагают селиться в доме социальной опеки, расположенном на улице Суздальской.

Проживание в нем «абсолютно бесплатное». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в сегодняшнем видеообращении о состоянии с эпидемией коронавируса в столице.

Также, по словам Кличко, город постоянно предлагает таким людям работу.

Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения к нормальной жизни, — подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, продолжают работать продовольственные пункты, где кормят бездомных.

Пункты работают у Центрального вокзала, Дарницкого и Волынского вокзалов, — отметил Кличко.

По его словам, в этих пунктах осуществляют ежедневную дезинфекцию.

Мэр Киева подчеркнул, что бездомные — это уязвимая категория населения, им сложно придерживаться элементарных норм гигиены и они могут быть носителями коронавируса.

Напомним, в Киеве уже есть 267 официально подтвержденных случаев коронавируса.