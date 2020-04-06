Киев – один из основных очагов коронавируса в Украине

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В Киеве за сутки зафиксированы еще 22 случая коронавируса.

Таким образом, в столице уже есть 267 официально подтвержденных случаев коронавируса. Об этом мэр Киеве Виталий Кличко заявил во время сегодняшнего видеообращения.

Среди новых случаев инфицирования — пять женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин в возрасте 24−82 года и восьмилетний мальчик.

Двое из инфицированных — медики. Кроме того, четыре человека заразились в Киево-Печерской лавре.

Из этих инфицированных 13 человек находятся дома на самоизоляции, еще девять госпитализированы в столичные больницы.

Всего от коронавируса в Киеве вылечились уже 12 человек, четыре человека скончались.

Экспресс-тестами протестированы почти 2,6 тыс. киевлян, лабораторные исследования сделаны для 2 тыс. 124 образцов. Еще 97 образцов исследуются.

Кличко отметил, что ученые пока не могут сказать, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом.

Мы должны сделать все, чтобы ситуация не «рванула», чтобы не было стремительного роста количества больных, — подчеркивает мэр Киева.

Напомним, в Украине уже обнаружены более 1,3 тыс. случаев коронавируса, 38 человек умерли.