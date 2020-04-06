Київ – один із основних осередків виявлення коронавірусу в Україні

https://racurs.ua/ua/n136301-koronavirusi-u-kyievo-pecherskiy-lavri-zafiksuvaly-chotyry-vypadky-infikuvannya-klychko-video.html

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У Києві за добу зафіксовано ще 22 випадки коронавірусу.

Таким чином, у столиці вже є 267 офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Про це мер Києві Віталій Кличко заявив під час сьогоднішнього відеозвернення.

Серед нових випадків інфікування — п’ятеро жінок віком від 29 до 71 року, 16 чоловіків віком 24−82 роки та восьмирічний хлопчик.

Двоє з інфікованих — медики. Крім того, чотири особи заразилися у Києво-Печерській лаврі.

З цих інфікованих 13 осіб перебувають вдома на самоізоляції, ще дев’ятьох госпіталізували до столичних лікарень.

Загалом від коронавірусу в Києві вилікувалися вже 12 осіб, чотири людини померли.

Експрес-тестами протестовано майже 2,6 тис. киян, лабораторні дослідження зроблено для 2 тис. 124 зразків. Ще 97 зразків досліджуються.

Кличко наголосив, що вчені наразі не можуть сказати, коли настане пік захворюваності на коронавірус.

Ми повинні зробити все, щоб ситуація не «рвонула», щоб не було стрімкого зростання кількості хворих, — наголошує мер Києва.

Нагадаємо, в Україні вже виявлено понад 1,3 тис. випадків коронавірусу, 38 осіб померли.