Верховна Рада може зібратися цього тижня через бюджет: стали відомі дати. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n136300-verhovna-rada-moje-zibratysya-cogo-tyjnya-cherez-budjet-staly-vidomi-daty.html

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Верховна Рада розглядає можливість проведення позачергового засідання 8 або 9 квітня.

На порядку денному позапланової сесії буде законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомив заступник голови президентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час інтерв’ю «РБК-Україна».

Обговорюються 8 і 9 квітня, — відповів нардеп на запитання про дату позачергового засідання ВР.

За словами Корнієнка, Рада має змінити держбюджет і вжити заходів для підтримки економіки, зокрема, галузей, які постраждали унаслідок вимушеного простою через коронавірусний карантин, а також для допомоги незахищеним категоріям громадян України.

Окрім того, Рада повернеться до так званого «антиколомойського» закону (про націоналізовані банки), до якого вже подано понад 6 тис. правок, а також до земельної реформи, яка наразі заблокована через подачу альтернативних документів. Нардепам треба їх розглянути і відхилити, заявив представник «Слуги народу»

Корнієнко запевняє, що ухвалення банківського закону та ринку землі відкриє шлях до фіндопомоги для України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших фінансових організацій.