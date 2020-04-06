Верховная Рада может собраться на этой неделе из-за бюджета: стали известны даты. Фото: Укринформ

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Верховная Рада рассматривает возможность проведения внеочередного заседания 8 либо 9 апреля.

На повестке дня внеплановой сессии будет законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Об этом сообщил зампредседателя президентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время интервью «РБК-Украина».

Обсуждаются 8 и 9 апреля, — ответил нардеп на вопрос о дате внеочередного заседания ВР.

По словам Корниенко, Рада должна изменить госбюджет и принять меры для поддержки экономики, в частности, отраслей, пострадавших в результате вынужденного простоя из-за коронавирусного карантина, а также помощи незащищенным категориям граждан Украины.

Кроме того, Рада вернется к так называемому «антиколомойскому» закону (о национализированных банках), к которому уже поданы более 6 тыс. правок, а также к земельной реформе, которая на данный момент заблокирована из-за подачи альтернативных документов. Нардепам нужно их рассмотреть и отклонить, заявил представитель «Слуги народа»

Корниенко уверяет, что принятие банковского закона и рынка земли откроет путь к финпомощи для Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и других финансовых организаций.