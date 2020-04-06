Запрет на частный транспорт в Киеве пока не введут, фото — Ракурс

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Запрет на частный транспорт в Киеве пока введен не будет. Так же не ограничено пока въезд в столицу, а также не начата обязательная проверка температуры водителей.

Об этом во время трансляции в Фейсбук сегодня рассказал депутат от «Слуги народа» Роман Грищук. Он провел общение с пользователями после того, как вернулся с заседания противоэпидемической комиссии в КГГА.

Пока нет ограничения на въезд в Киев, нет постов с проверкой температуры. Никто не хочет составлять админпротоколы, — рассказал Грищук.

Нардеп считает, что завершение карантина 24 апреля «зависит от нас». Он также рассказал, что власти в Киеве разрабатывают механизм обсервации, с помощью которого можно эффективно контролировать граждан, возвращающихся домой.

Отработан механизм обсервации, чтобы не было повторения истории с «Казацким», это никого не красит: ни представителей власти, ни людей, — сообщил в трансляции Грищук.

Водителям, которые въезжают в Киев пока не проверяют температуру. Об этом сообщает Pavlovskiy News в телеграм-канале. Журналист ресурса на Житомирской трассе наблюдал, как выполняется нововведение на практике. Оказалось, что обычные автомобили практически на останавливают. Правоохранителей интересуют нелегальные перевозчики пассажиров. Однако даже при желании полиция не смогла бы проверить температуру, поскольку не имеет сканеров.

Напомним, что о возможных ограничениях для владельцев частного автотранспорта в субботу заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщал, что это произойдет, если в столице произойдет резкое ухудшение эпидемической ситуации.

Сегодня на брифинге мэр сообщил, что если новые ограничения не будут выполняться, то правительство введет более строгие.

Передвигаться на личном авто смогут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города, — рассказал Кличко.

Сегодня же в Украине и Киеве заработали новые ограничения из-за коронавируса. Карантин в Киеве регулируется дополнительным распоряжением противоэпидемической комиссии. В столице ввели тотальный масочный режим.