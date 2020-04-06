В Украине продолжается введенный в связи с коронавирусом карантин, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Карантин в Украине с сегодняшнего дня ужесточен.

Соответствующие ограничения предусматривает постановление Кабмина № 255 от 2 апреля, которое расширяет перечень мероприятий, предусмотренных постановлением правительства № 211 от 11 марта.

С 6 апреля запрещено:

находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. Правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку граждане в любой момент могут оказаться на территории «общественного места»;

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

передвигаться по улице более чем по два человека, кроме служебной необходимости или для сопровождения ребенка;

детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком или служебной необходимости;

посещать спортивные и детские площадки;

посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;

посещать учебные заведения соискателям образования;

проводить все массовые мероприятия, кроме тех, которые обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии обеспечения их участников защитными средствами и соблюдения санитарных норм;

самовольно оставлять места обсервации (изоляции);

посещать пункты размещения беженцев и лиц, незаконно находящихся в Украине, кроме лиц, оказывающих правовую помощь расположенным там людям.

Кроме того, продолжают действовать введенные ранее ограничения, такие как запрет работы метрополитена, заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т. п.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля.

Напомним, в правительстве недавно рассказали, что можно делать пожилым людям.