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Ракурс
В Украине продолжается введенный в связи с коронавирусом карантин, фото: «Ракурс»

Карантин в Украине: сегодня вступают в силу новые ограничения (ИНФОГРАФИКА)

6 апр 2020, 09:34
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Карантин в Украине с сегодняшнего дня ужесточен.

Соответствующие ограничения предусматривает постановление Кабмина № 255 от 2 апреля, которое расширяет перечень мероприятий, предусмотренных постановлением правительства № 211 от 11 марта.

С 6 апреля запрещено:

  • находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. Правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку граждане в любой момент могут оказаться на территории «общественного места»;
  • выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
  • передвигаться по улице более чем по два человека, кроме служебной необходимости или для сопровождения ребенка;
  • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых;
  • посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком или служебной необходимости;
  • посещать спортивные и детские площадки;
  • посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;
  • посещать учебные заведения соискателям образования;
  • проводить все массовые мероприятия, кроме тех, которые обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии обеспечения их участников защитными средствами и соблюдения санитарных норм;
  • самовольно оставлять места обсервации (изоляции);
  • посещать пункты размещения беженцев и лиц, незаконно находящихся в Украине, кроме лиц, оказывающих правовую помощь расположенным там людям.
  • Кроме того, продолжают действовать введенные ранее ограничения, такие как запрет работы метрополитена, заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т. п.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля.

Напомним, в правительстве недавно рассказали, что можно делать пожилым людям.

Источник: Ракурс


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