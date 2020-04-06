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В Украине продолжается введенный в связи с коронавирусом карантин, фото: «Ракурс»
Карантин в Украине: сегодня вступают в силу новые ограничения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136286-karantin-v-ukraine-segodnya-vstupaut-v-silu-novye-ogranicheniya-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине с сегодняшнего дня ужесточен.
Соответствующие ограничения предусматривает постановление Кабмина № 255 от 2 апреля, которое расширяет перечень мероприятий, предусмотренных постановлением правительства № 211 от 11 марта.
С 6 апреля запрещено:
- находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. Правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку граждане в любой момент могут оказаться на территории «общественного места»;
- выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
- передвигаться по улице более чем по два человека, кроме служебной необходимости или для сопровождения ребенка;
- детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых;
- посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком или служебной необходимости;
- посещать спортивные и детские площадки;
- посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;
- посещать учебные заведения соискателям образования;
- проводить все массовые мероприятия, кроме тех, которые обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии обеспечения их участников защитными средствами и соблюдения санитарных норм;
- самовольно оставлять места обсервации (изоляции);
- посещать пункты размещения беженцев и лиц, незаконно находящихся в Украине, кроме лиц, оказывающих правовую помощь расположенным там людям.
- Кроме того, продолжают действовать введенные ранее ограничения, такие как запрет работы метрополитена, заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т. п.
Карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля.
Напомним, в правительстве недавно рассказали, что можно делать пожилым людям.
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