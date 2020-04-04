Карантин продлили: в правительстве рассказали, что можно делать пожилым людям, фото — Ракурс

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Карантин в Украине с понедельника, 6 апреля, становится еще более жестким. Больше всего новые ограничения касаются людей в возрасте от 60 лет.

В правительстве решили объяснить, что именно запрещает постановление, которое принял Кабмин 2 апреля, сообщает его пресс-служба.

Главный запрет для пожилых людей (они находятся в группе повышенного риска) — их постоянное пребывание дома, то есть самоизоляция и воздержание от контактов с другим людьми, кроме тех, с которыми они вместе живут.

Но есть и исключения. Выходить из дома могут те, о которых некому заботиться. Им разрешили ходить в магазин, но не далее 2 км от места самоизоляции. Кроме того, такая категория граждан должна обязательно быть в маске.

Кабмин поручил местным властям особенно позаботиться об одиноких людях, которые будут находиться на самоизоляции.

Церкви пока не закрываются, но массовые и религиозные мероприятия запрещены. Гулять вокруг дома не запрещено, но нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки и скверы.

Выгуливать домашних животных разрешено, но не более чем вдвоем, а вот выгуливать собак или кошек в парках и скверах разрешено только одному человеку.

Центр общественного здоровья Минздрава ранее сообщал, что из 28 умерших от коронавируса в Украине 24 человека (86%) — это люди старше 50 лет.

Напомним, что карантин в Украине продлили до 24 апреля, но кроме этого правительство решило ужесточить ограничения. К концу карантина запретили посещать паллиативные учреждения и учреждения социальной защиты, в которых проживают дети, старики и лица с инвалидностью.