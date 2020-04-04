Запрет на передвижение личными автомобилями могут ввести в Киеве, фото — Ракурс

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Запрет на передвижение личными авто могут ввести в Киеве. О такой крайней мере сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что запрет введут в случае худшего сценария развития событий, но «столичная власть надеется на хороший сценарий».

О варианте усиления карантина в случае роста заболеваемости COVID-19 Кличко рассказал в эфире телеканала ZIK.

Запрет на частный транспорт будет действовать, если власть увидит резкий рост заболеваемости, когда «могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей». Кличко считает, что такие шаги предостерегают от ошибок, которые сделаны в США, Италии или Испании.

Кроме того, мэр заверил в другом выступлении, что за две недели эпидемии коронавирус в городе можно побороть. Это можно сделать, по его словам, если оборвать цепь передачи инфекции от человека к человеку.

Кличко в интервью «Радио Свобода» рассказал, в Киеве есть сейчас 380 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 17 заказаны и ожидаются в течение недели.

Запас оборудования, одежды, перчаток, масок, респираторов есть в столице на четыре недели.

Если ситуация будет меняться и будет увеличиваться количество больных, то это может привести к совершенно другой ситуации, когда всего этого будет не хватать, — сообщил мэр.

В Киеве по состоянию на утро 4 апреля выявили 195 больных коронавирусной инфекцией.