Карантин в Украине: в правительстве рассказали, как штрафуют за нарушение ограничений в мире, фото — Ракурс

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Карантин в Украине будут поддерживать значительные штрафные санкции. В правительстве утверждают, что это уже обычная практика для европейских стран, поэтому нечего удивляться, что и в Украине вводят систему штрафов.

Карантин — это не каникулы. Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней, — написал сегодня в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль и опубликовал данные о штрафах за нарушение правил карантина в Украине и в Европе.

У нас действует норма о штрафе от 17 тыс. до 51 тыс. грн в случае нарушения правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине (ст. 325 УК). Она предусматривает и лишение свободы на срок до 3 лет.

В Праге за выход без маски предусмотрен штраф 800 евро, во Франции за нарушение самоизоляции — 3,7 тыс. евро, в Нью-Йорке за нарушение социальной дистанции — от 250 до 500 долл. В Испании за несоблюдение требований власти можно загреметь на год в тюрьму или оплатить 30 тыс. евро штрафа.

Ранее в Кабмине сравнили карантинные мероприятия с теми, которые ввели в Европе. В правительстве также заявили, что руководствовались мировой практикой при введении жестких мер. Чиновники уверяют, что это необходимо для сохранения жизней. В Кабмине отмечают, что обязательная обсервация граждан введена почти во всех странах Европы, кроме Франции. В Великобритании и Венгрии обсервациям частичная.

Усиление карантина в Украине предусматривает, что с 6 апреля запрещено пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность. Не позволено и пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски.