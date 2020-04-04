Карантин продовжили: в уряді розповіли, що можна робити літнім людям, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136251-karantyn-prodovjyly-v-uryadi-rozpovily-scho-mojna-robyty-litnim-ludyam.html

Ракурс

Карантин в Україні від понеділка, 6 квітня, стає ще більш жорсткішим. Чи не найбільше нові обмеження стосуються людей віком від 60 років.

В уряді вирішили пояснити, що саме забороняє постанова, яку ухвалив Кабмін 2 квітня, повідомляє прес-служба.

Головна заборона для літніх людей (вони перебувають в групі підвищеного ризику) — їхнє постійне перебування вдома, тобто самоізоляція та утримання від контактів з іншим людьми, окрім тих, з якими вони разом мешкають.

Але є й винятки. Виходити з дому можуть, про яких немає кому піклуватися. Їм дозволили ходити до магазину, але не далі як за 2 км від місця самоізоляції. Крім того, така категорія громадян повинна обов’язково бути у масці.

Кабмін доручив місцевій владі особливо піклуватися про самотніх осіб, які перебуватимуть на самоізоляції.

Церкви наразі не закриваються, але масові та релігійні заходи заборонені. Гуляти навколо будинку не заборонено, але пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки і сквери не можна.

Вигулювати домашніх тварин дозволено, але не більше ніж удвох, а от вигулювати собак чи котів у парках та скверах дозволено тільки одній людині.

Центр громадського здоров’я МОЗ раніше повідомляв, що з 28 померлих від коронавірусу в Україні 24 людини (86%) — це люди, старші 50 років.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжили до 24 квітня, але крім цього уряд вирішив посилити обмеження. До кінця карантину заборонено відвідувати паліативні установи та заклади соціального захисту, в яких проживають діти, старі люди і особи з інвалідністю.