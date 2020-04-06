Заборону на приватний транспорт у Києві поки не запровадять — нардеп, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136299-zaboronu-na-pryvatnyy-transport-u-kyievi-poky-ne-zaprovadyat-nardep-video-infografika.html

Ракурс

Заборона на приватний транспорт у Києві поки запроваджена не буде. Так само не обмежено наразі в’їзд до столиці, а також не запроваджена обов’язкова перевірка температури водіїв.

Про це під час трансляції у Фейсбук сьогодні розповів депутат від «Слуги народу» Роман Грищук. Він провів спілкування з користувачами після того, як повернувся із засідання протиепідемічної комісії в КМДА.

Наразі немає обмеження на в’їзд до Києва, немає постів із перевіркою температури. Ніхто не хоче складати адмінпротоколи, — розповів Грищук.

Нардеп вважає, що завершення карантину 24 квітня «залежить від нас». Він також розповів, що влада у Києві розробляє механізм обсервації, за допомогою якого можна ефективніше контролювати громадян, які повертаються додому.

Відпрацьований механізм обсервації, щоб не було повторення історії із «Козацьким», це нікого не прикрашає: ні представників влади, ні людей, — повідомив у трансляції Грищук.

Водіям, які в’їжджають до Києва поки не перевіряють температуру. Про це повідомляє Pavlovskiy News у телеграм-каналі. Журналіст ресурсу на Житомирській трасі спостерігав, як виконується нововведення на практиці. Виявилося, що звичайні автомобілі практично на зупиняють. Правоохоронців цікавлять нелегальні перевізники пасажирів. Однак навіть при бажанні поліція не змогла б перевірити температуру гостей, оскільки не має сканерів.

Нагадаємо, що про ймовірні обмеження для власників приватного автотранспорту у суботу заявляв мер Києва Віталій Кличко. Він повідомляв, що це відбудеться, якщо в столиці відбудеться різке погіршення епідемічної ситуації.

Сьогодні ж на брифінгу мер повідомив, що якщо нові обмеження не будуть виконуватися, то уряд запровадить суворіші.

Пересуватися на особистому авто зможуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста, — розповів Кличко.

Сьогодні ж в Україні та Києві запрацювали нові обмеження карантину через коронавірус. Карантин у Києві регулюється додатковим розпорядженням протиепідемічної комісії. У столиці запровадили тотальний масочний режим.