Новий дудл присвятили медикам та науковцям. Скріншот: «Гугл»

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Гугл (Google) випустив новий дудл (doodle), щоб подякувати працівникам охорони здоров’я та науковим дослідникам в усьому світі під час пандемії COVID-19.

На сьогоднішньому тематичному малюнку від «Гугл» показаний науковий дослідник, що стоїть на подіумі. Йому надсилають серце — символ любові. Таким чином пошуковий гігант дякує працівникам охорони здоров’я та дослідникам наукової спільноти за їхню роботу під час пандемії коронавірусу.

Адміністрація Google повідомляє, що найближчим часом планує випустити серію логотипів, щоб подякувати тим людям, які рятують заражених коронавірусом людей, протидіють розповсюдженню вірусу.

Нагадаємо, 3 квітня Google випустив новий doodle, який стосувався запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у світі. Компанія закликала людей залишатися вдома під час карантину та уникати походів на вулицю.