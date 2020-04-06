Погода не сприяє перемішуванню атмосферних шарів в районі Києва, фото: Picrepo

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У Києві сьогодні вранці склалися погодні умови, які сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Це слабкий вітер та підвищенням температури в приземному шарі, які перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря.

Очікується, що в другій половині дня ситуація стабілізується, проте буде повторюватися у найближчі кілька днів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Водночас у ДСНС зазначають, що радіаційний фон у Києві та області зберігається в межах природної норми.

Директор Вадим Арістов Revival Institute for Future, посилаючись на дані наукових досліджень та датчики забрудненості повітря у Києві, закликає, у зв’язку із забрудненням, виходячи з дому одягати маски чи респіратори, а також провітрювати приміщення коли забруднення ззовні знижується.

За його оцінками, через забруднення повітря ризик захворіти на коронавірус зростає на 33%, а ризик померти — на 83−200%.

При цьому ризик — це не гарантія, а статистичний показник, — наголошує Арістов на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні вже третю добу гасять пожежу.