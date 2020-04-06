Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода не сприяє перемішуванню атмосферних шарів в районі Києва, фото: Picrepo
Погода сприяє накопиченню забруднюючих речовин у Києві — ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n136297-pogoda-spryyaie-nakopychennu-zabrudnuuchyh-rechovyn-u-kyievi-dsns.htmlРакурс
У Києві сьогодні вранці склалися погодні умови, які сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Це слабкий вітер та підвищенням температури в приземному шарі, які перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря.
Очікується, що в другій половині дня ситуація стабілізується, проте буде повторюватися у найближчі кілька днів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Водночас у ДСНС зазначають, що радіаційний фон у Києві та області зберігається в межах природної норми.
Директор Вадим Арістов Revival Institute for Future, посилаючись на дані наукових досліджень та датчики забрудненості повітря у Києві, закликає, у зв’язку із забрудненням, виходячи з дому одягати маски чи респіратори, а також провітрювати приміщення коли забруднення ззовні знижується.
За його оцінками, через забруднення повітря ризик захворіти на коронавірус зростає на 33%, а ризик померти — на 83−200%.
При цьому ризик — це не гарантія, а статистичний показник, — наголошує Арістов на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні вже третю добу гасять пожежу.
Коронавірус SARS-CoV-2: загадковий порушник законів епідеміології
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
Загрузка...
Загрузка...