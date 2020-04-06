Погода не способствует перемешиванию атмосферных слоев в районе Киева, фото: Picrepo

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В Киеве сегодня утром сложились погодные условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Это слабый ветер и повышением температуры в приземном слое, которые препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха.

Ожидается, что во второй половине дня ситуация стабилизируется, однако будет повторяться в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В то же время в ГСЧС отмечают, что радиационный фон в Киеве и области сохраняется в пределах естественной нормы.

Директор Вадим Аристов Revival Institute for Future, ссылаясь на данные научных исследований и датчики загрязнения воздуха в Киеве, призывает, в связи с загрязнением, выходя из дома одевать маски или респираторы, а также проветривать помещение когда загрязнение снаружи снижается.

По его оценкам, из-за загрязнения воздуха риск заболеть коронавирусом вырастает на 33%, а риск умереть — на 83−200%.

При этом риск — это не гарантия, а статистический показатель, — отмечает Аристов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, в Чернобыльской зоне уже третьи сутки тушат пожар.