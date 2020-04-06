Суд отпустил директора «ФФУ Продакшн», которого обвиняют в завышении цены 66 футбольных площадок для Киева, фото — Главком

https://racurs.ua/n136296-sud-otpustil-direktora-ffu-prodakshn-kotorogo-obvinyaut-v-zavyshenii-ceny-66-futbolnyh.html

Ракурс

Дело об искусственных футбольных полях получило новый поворот. Печерский райсуд Киева отпустил под личное обязательство директора завода «ФФУ Продакшн» Андрея Бондаренко.

Его Национальная полиция и Офис генерального прокурора подозревают в завладении 9,42 млн грн государственного бюджета и бюджета города Киева. Суд отказал силовикам во взятии под стражу Бондаренко.

Он возглавляет завод по производству искусственной травы, владельцем которого является Украинская ассоциация футбола. Обвинение просило суд взять Бондаренко под стражу с альтернативой залога почти 95 млн грн, сообщает «Слово и дело».

Суд отказал в ходатайстве и отпустил директора завода под личное обязательство.

В конце марта в Нацполиции заявляли о том, что разоблачили крупную схему на строительстве футбольных полей в Киеве. Ущерб от закупок по завышенным ценам превысил 9,4 млн грн. Речь шла о закупке искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей у одного предприятия. Стоимость покрытия якобы была умышленно завышена на 30%. Подозрение в хищении бюджетных средств объявили руководителю предприятия, которое производит покрытие.

КП «Житло-сервис» 27 декабря 2017 года заключило с ООО «ФФУ Продакшн» 66 договоров подряда на сумму 94,99 млн грн. В полиции считают, что стоимость искусственной травы, которую изготавливал завод «ФФУ Продакшн», была завышена.

Сроки расследования дела по искусственных футбольных полей продолжили до августа 2021 года. В нем фигурирует председатель Украинской ассоциации футбола, бывший нардеп и глава бюджетного комитета Рады Андрей Павелко. Дело начали рассматривать в июне 2018 года. НАБУ открыло производство относительно злоупотреблений при выделении денег на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. Тогда же установили несколько случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017—2018 годах лоббировал выделение 640 млн грн на эти цели, будучи председателем бюджетного комитета Рады.

Предприятие Ассоциации украинского футбола «ФФУ Продакшн» считает, что «дело футбольных площадок» является заказным, его «кое-кто решил ускорить, чтобы затраченные ресурсы на парламентскую ВСК не стали напрасными». Такое заявление сделал завод в Фейсбук. Там напомнили, что уголовные производства по поводу строительства мини-полей регистрировались на основании заявлений фиктивных общественных активистов.