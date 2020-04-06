Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Донецкой области зафиксировали первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.

Скончался 84-летний мужчина из города Дружковка. Вирус в организме мужчины ранее подтвердили лабораторно. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми общался умерший. Об этом 6 апреля сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Также стало известно о первом умершем от коронавируса в Кировоградской области. Как сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь в Telegram, 5 апреля в регионе зафиксировали первую смерть от инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В целом в области лабораторным методом подтвердили 41 случай заражения. В ОГА заявляют, что местный лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц, которые контактировали с ранее зараженными лицами.

Напомним, 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тыс. 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли от нового вируса 38 больных, а 28 пациентов выздоровели. Сейчас больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях.