Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136295-koronavirus-v-ukrayini-pershi-letalni-vypadky-zafiksovani-v-doneckiy-ta-kirovogradskiy-oblastyah.html

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У Донецькій області зафіксували перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19.

Помер 84-річний чоловік з міста Дружківка. Вірус в організмі чоловіка раніше підтвердили лабораторно. Наразі встановлюється коло осіб, з якими спілкувався померлий. Про це 6 квітня повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко на власній сторінці у Facebook.

Також стало відомо про першого померлого від коронавірусу в Кіровоградській області. Як повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь у Telegram, 5 квітня в регіоні зафіксували першу смерть від інфекції COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

​​​​​​Загалом в області лабораторним методом підтвердили 41 випадок зараження. В ОДА заявляють, що місцевий лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб, які контактували з раніше зараженими особами.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні зафіксовано 1 тис. 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли від нового вірусу 38 хворих, 28 пацієнтів одужало. Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.