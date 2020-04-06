Кристалина Георгиева, фото: Friends of Europe

https://racurs.ua/n136294-epidemiya-koronavirusa-zatormozila-mirovuu-ekonomiku-mvf.html

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 «затормозила» мировую экономику.

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила во время недавней совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает издание «Голос Америки».

По ее мнению, коронавирус привел к рецессии (фазе снижения экономической активности), которая намного хуже, чем рецессия периода мирового финансового кризиса 2008−2009 годов.

Эту ситуацию Георгиева охарактеризовала как «самое темное время человечества».

По ее словам, МВФ призывает богатые страны помочь развивающимся странам выдержать удар пандемии коронавируса, а также ведет работу, чтобы государства-кредиторы не спешили взимать долги с государств-заемщиков.

Напомним, в конце марта Георгиева заявила, что рост мировой экономики может возобновиться уже в 2021 году, но только в случае, если удастся преодолеть пандемию коронавируса и предотвратить проблемы с ликвидностью.