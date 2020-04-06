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Суд відпустив директора «ФФУ Продакшн», якого звинувачують у завищенні ціни 66 футбольних майданчиків для Києва, фото — Главком

Суд відпустив директора «ФФУ Продакшн», якого звинувачують у завищенні ціни 66 футбольних майданчиків для Києва

6 кві 2020, 11:52
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Справа про штучні футбольні поля отримала новий поворот. Печерський райсуд Києва відпустив під особисте зобов’язання директора заводу «ФФУ Продакшн» Андрія Бондаренка.

Його Національна поліція та Офіс генерального прокурора підозрюють у заволодінні 9,42 млн грн державного бюджету та бюджету міста Києва. Суд відмовив силовикам у взятті під варту Бондаренка.

Він очолює завод із виробництва штучної трави, власником якого є Українська асоціація футболу. Обвинувачення просило суд взяти Бондаренка під варту із альтернативою застави у майже 95 млн грн, повідомляє «Слово і діло».

Суд відмовив у клопотанні і відпустив директора заводу під особисте зобов’язання.

Наприкінці березня в Нацполіції заявляли про те, що викрили велику схему на будівництві футбольних полів в Києві. Збиток від закупівель за завищеними цінами перевищив 9,4 млн грн.

Йшлося про закупівлю штучного покриття для 66 столичних футбольних полів в одного підприємства. Вартість покриття начебто була навмисне завищена на 30%. Підозру в розкраданні бюджетних коштів оголосили керівнику підприємства, яке виробляє покриття.

На виконання договору між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА та КП «Житло-сервіс» 27 грудня 2017 року комунальне підприємство уклало із ТОВ «ФФУ Продакшн» 66 договорів підряду на суму 94,99 млн грн. У поліції вважають, що вартість штучної трави, яку виготовляв завод «ФФУ Продакшн», була завищена.

Строки розслідування справи щодо штучних футбольних полів продовжили до серпня 2021 року. У ній фігурує голова Української асоціації футболу, колишній нардеп і голова бюджетного комітету Ради Андрій Павелко. Справу почали розглядати у червні 2018 року. НАБУ відкрило провадження щодо зловживань при виділенні грошей на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Тоді ж встановили декілька випадків конфлікту інтересів, коли Павелко в 2017—2018 роках лобіював виділення 640 млн грн на ці цілі, будучи головою бюджетного комітету Ради.

Підприємство Асоціації українського футболу «ФФУ Продакшн» вважає, що «справа футбольних майданчиків» є замовною, її «дехто вирішив прискорити, щоб витрачені ресурси на парламентську ТСК не стали марними». Таку заяву зробив завод у Фейсбук. Там нагадали, що провадження правоохоронців з приводу будівництва міні-полів реєструвалися на підставі заяв фіктивних громадських активістів.


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