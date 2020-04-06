Суд відпустив директора «ФФУ Продакшн», якого звинувачують у завищенні ціни 66 футбольних майданчиків для Києваhttps://racurs.ua/ua/n136296-sud-vidpustyv-dyrektora-ffu-prodakshn-yakogo-zvynuvachuut-u-zavyschenni-ciny-66-futbolnyh.htmlРакурс
Справа про штучні футбольні поля отримала новий поворот. Печерський райсуд Києва відпустив під особисте зобов’язання директора заводу «ФФУ Продакшн» Андрія Бондаренка.
Його Національна поліція та Офіс генерального прокурора підозрюють у заволодінні 9,42 млн грн державного бюджету та бюджету міста Києва. Суд відмовив силовикам у взятті під варту Бондаренка.
Він очолює завод із виробництва штучної трави, власником якого є Українська асоціація футболу. Обвинувачення просило суд взяти Бондаренка під варту із альтернативою застави у майже 95 млн грн, повідомляє «Слово і діло».
Суд відмовив у клопотанні і відпустив директора заводу під особисте зобов’язання.
Наприкінці березня в Нацполіції заявляли про те, що викрили велику схему на будівництві футбольних полів в Києві. Збиток від закупівель за завищеними цінами перевищив 9,4 млн грн.
Йшлося про закупівлю штучного покриття для 66 столичних футбольних полів в одного підприємства. Вартість покриття начебто була навмисне завищена на 30%. Підозру в розкраданні бюджетних коштів оголосили керівнику підприємства, яке виробляє покриття.
На виконання договору між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА та КП «Житло-сервіс» 27 грудня 2017 року комунальне підприємство уклало із ТОВ «ФФУ Продакшн» 66 договорів підряду на суму 94,99 млн грн. У поліції вважають, що вартість штучної трави, яку виготовляв завод «ФФУ Продакшн», була завищена.
Строки розслідування справи щодо штучних футбольних полів продовжили до серпня 2021 року. У ній фігурує голова Української асоціації футболу, колишній нардеп і голова бюджетного комітету Ради Андрій Павелко. Справу почали розглядати у червні 2018 року. НАБУ відкрило провадження щодо зловживань при виділенні грошей на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Тоді ж встановили декілька випадків конфлікту інтересів, коли Павелко в 2017—2018 роках лобіював виділення 640 млн грн на ці цілі, будучи головою бюджетного комітету Ради.
Підприємство Асоціації українського футболу «ФФУ Продакшн» вважає, що «справа футбольних майданчиків» є замовною, її «дехто вирішив прискорити, щоб витрачені ресурси на парламентську ТСК не стали марними». Таку заяву зробив завод у Фейсбук. Там нагадали, що провадження правоохоронців з приводу будівництва міні-полів реєструвалися на підставі заяв фіктивних громадських активістів.