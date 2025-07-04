Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві викрили ділків, які продавали військовим «тилові» посади
У Києві викрили ділків, які продавали військовим «тилові» посадиhttps://racurs.ua/ua/n207550-u-kyievi-vykryly-dilkiv-yaki-prodavaly-viyskovym-tylovi-posady.htmlРакурс
Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками СБУ за оперативного супроводу військової Контррозвідки СБУ викрили двох братів, які завдяки звʼязкам у Головному військовому клінічному госпіталі налагодили механізм переведення військовослужбовців з бойових підрозділів до тилових частин.
Прокурори повідомили їм про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 114−1, ч. 3 ст. 369−2 КК України).
За даними слідства, підозрювані шукали «клієнтів», яким за неправомірну вигоду забезпечували оформлення фіктивної медичної документації та постановлення недостовірних діагнозів щодо наявних захворювань. Це давало підстави в подальшому перевестися військовослужбовцям з бойових частин до тилових підрозділів. Такі «послуги» коштували 15 тис дол.
Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання частини неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Тим часом працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо організованої групи у Миколаєві, яка видавала фальшиві медичні довідки для ухилення від мобілізації. До групи входили командир взводу одного з правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва і директор місцевої лікарні.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Наприкінці 2024 року правоохоронець почав підшуковувати осіб, які хотіли уникнути призову. У змові з посадовцем ТЦК та медиком вони оформлювали фіктивні діагнози, що дозволяли «клієнтам» отримати звільнення від служби. Вартість «послуги» становила 8 тис. дол.
У лютому 2025 року всіх учасників було затримано під час передачі неправомірної вигоди.
Наразі правоохоронець звільнений з посади, а працівник ТЦК переведений до військової частини.