В Киеве разоблачили дельцов, которые продавали военным «тыловые» должности

https://racurs.ua/n207550-v-kieve-razoblachili-delcov-kotorye-prodavali-voennym-tylovye-doljnosti.html

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Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками СБУ за оперативного супроводу військової Контррозвідки СБУ викрили двох братів, які завдяки звʼязкам у Головному військовому клінічному госпіталі налагодили механізм переведення військовослужбовців з бойових підрозділів до тилових частин.

Прокурори повідомили їм про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 114−1, ч. 3 ст. 369−2 КК України).

За даними слідства, підозрювані шукали «клієнтів», яким за неправомірну вигоду забезпечували оформлення фіктивної медичної документації та постановлення недостовірних діагнозів щодо наявних захворювань. Це давало підстави в подальшому перевестися військовослужбовцям з бойових частин до тилових підрозділів. Такі «послуги» коштували 15 тис дол.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання частини неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою.