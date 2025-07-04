Вице-президент российской "Транснефти" Бадалов выбросился из окна

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Ракурс

Віцепрезидент російської «Транснефти» Андрєй Бадалов викинувся з вікна.

Він розбився внаслідок падіння з вікна своєї квартири на Рубльовському шосе на заході Москви. У правоохоронних органах розповіли, що Бадалов перед смертю писав дружині прощальні повідомлення. Попередня версія — самогубство.

Бадалов обіймав посаду віцепрезидента «Транснєфті» з 2021 року. Зокрема, відповідав за питання цифрової трансформації та інформаційних технологій.

За даними правоохоронних органів рф, тіло Бадалова виявили під вікнами будинку на Рубльовському шосе. Попередня причина смерті — самогубство. Тим часом росЗМІ пишуть, що Бадалов мешкав на 10 поверсі, проте випав із балкона 17-го поверху.

Останніми роками кілька топменеджерів російських нафтових компаній померли за підозрілих обставин. У квітні 2022 року в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину і неповнолітню доньку. За попередніми даними, банкір спочатку убив сім’ю.

За кілька днів в Іспанії було знайдено мертвими колишнього топменеджера «Новатека» Сергія Протосеню, його дружину і доньку. Нібито він теж почав з родини.

У вересні 2022 року в лікарні Москви помер голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов, ймовірно, наклавши на себе руки.