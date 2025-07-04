рф стала первой страной, официально признавшей режим «Талибана» в Афганистане

https://racurs.ua/n207547-rf-stala-pervoy-stranoy-oficialno-priznavshey-rejim-talibana-v-afganistane.html

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росія стала першою країною, яка офіційно визнала режим Талібану після його захоплення влади в Афганістані у 2021 році.

У заяві російського зовнішньополітичного відомства зазначається, що Москва бачить хороші перспективи для зміцнення двосторонніх зв’язків і продовжить підтримувати Афганістан у питаннях боротьби з тероризмом, наркозлочинністю та забезпечення безпеки.

Окремо підкреслено потенціал для економічної співпраці в галузях енергетики, транспорту, сільського господарства та інфраструктури.

Раніше рф виключила «Талібан» зі списку терористичних організацій.

У червні росія почала надавати талібам мобільний зв’язок. Російський розробник телекомунікаційного обладнання «НТЦ Протей» розмістив на базових станціях зв’язку в чотирьох регіонах країни свій програмно-апаратний комплекс — ядро ​​мобільної мережі 4G.

Російська компанія домовилася з «Протеєм» про створення ядра базової станції приблизно за 2 млрд руб. Компонент відповідає за транзит більшої частини трафіку між користувачами та серверами. Установка обладнання на афганські базові станції забезпечить стільниковим зв’язком до 10 млн абонентів (населення країни на початок року становило 44,3 млн осіб).

Після захоплення влади в Афганістані талібами в 2021 році великі постачальники телекомобладнання, зокрема Ericsson і Nokia, пішли з ринку через санкції. Китайські компанії, включно з Huawei та ZTE, обмежили свою роботу в країні.

Наприкінці травня стало відомо, що в Афганістані таліби вимагають відривати голови фігуркам у настільному футболі — інакше гру повністю заборонять.

У провінції Дайкунді таліби наказали клубам настільного футболу відламати голови фігуркам гравців, щоб мати змогу продовжувати гру. У разі невиконання цієї вимоги гру повністю заборонять.

У «Талібані» це пояснили тим, що мініатюрні фігурки гравців у грі нагадують ідолів, що, на їхню думку, заборонено в ісламі.