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Ракурс
Новый дудл посвятили медикам и ученым. Скриншот: «Гугл»

Google новым Doodle поблагодарил ученых за их работу во время пандемии COVID-19 (ФОТО)

6 апр 2020, 12:32
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Гугл (Google) выпустил новый дудл (doodle), чтобы поблагодарить работников здравоохранения и научных исследователей во всем мире во время пандемии COVID-19.

На сегодняшнем тематическом рисунке от «Гугл» показан научный исследователь, стоящий на подиуме. Ему присылают сердце — символ любви. Таким образом поисковый гигант благодарит работников здравоохранения и исследователей научного сообщества за их работу во время пандемии коронавируса.

Администрация Google сообщает, что в ближайшее время планирует выпустить серию логотипов, чтобы поблагодарить тех людей, которые спасают зараженных коронавирусом, противодействуют распространению вируса.

Новый дудл посвятили медикам и ученым. Скриншот: «Гугл»

Напомним, 3 апреля Google выпустил новый doodle, который касался предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Компания призвала людей оставаться дома во время карантина и не выходить на улицу.

Источник: Ракурс


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