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Ракурс
Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»

Коронавірус у Києві: Кличко розповів, як столиця допомагає безхатченкам (ВІДЕО)

6 кві 2020, 13:44
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Безхатченкам столична влада пропонує оселятися в будинку соціального піклування, розташованому на вулиці Суздальській.

Проживання в ньому «абсолютно безкоштовне». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у сьогоднішньому відеозверненні щодо стану з епідемією коронавірусу у столиці.

Також, за словами Кличка, місто постійно пропонує таким людям роботу.

Нехай зарплата й невелика, але це може стати стартом для повернення до нормального життя, — наголосив мер Києва.

Крім того, продовжують працювати продовольчі пункти, де годують безхатченків.

Пункти працюють біля Центрального вокзалу, Дарницького і Волинського вокзалів, — зазначив Кличко.

За його словами, у цих пунктах здійснюють щоденну дезінфекцію.

Мер Києва наголосив, що безхатченки — це вразлива категорія населення, їм складно дотримуватися елементарних норм гігієни і вони теж можуть бути носіями коронавірусу.

Нагадаємо, у Києві вже є 267 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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