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Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»
Коронавірус у Києві: Кличко розповів, як столиця допомагає безхатченкам (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136305-koronavirus-u-kyievi-klychko-rozpoviv-yak-stolycya-dopomagaie-bezhatchenkam-video.htmlРакурс
Безхатченкам столична влада пропонує оселятися в будинку соціального піклування, розташованому на вулиці Суздальській.
Проживання в ньому «абсолютно безкоштовне». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у сьогоднішньому відеозверненні щодо стану з епідемією коронавірусу у столиці.
Також, за словами Кличка, місто постійно пропонує таким людям роботу.
Нехай зарплата й невелика, але це може стати стартом для повернення до нормального життя, — наголосив мер Києва.
Крім того, продовжують працювати продовольчі пункти, де годують безхатченків.
Пункти працюють біля Центрального вокзалу, Дарницького і Волинського вокзалів, — зазначив Кличко.
За його словами, у цих пунктах здійснюють щоденну дезінфекцію.
Мер Києва наголосив, що безхатченки — це вразлива категорія населення, їм складно дотримуватися елементарних норм гігієни і вони теж можуть бути носіями коронавірусу.
Нагадаємо, у Києві вже є 267 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.
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