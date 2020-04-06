Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136305-koronavirus-u-kyievi-klychko-rozpoviv-yak-stolycya-dopomagaie-bezhatchenkam-video.html

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Безхатченкам столична влада пропонує оселятися в будинку соціального піклування, розташованому на вулиці Суздальській.

Проживання в ньому «абсолютно безкоштовне». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у сьогоднішньому відеозверненні щодо стану з епідемією коронавірусу у столиці.

Також, за словами Кличка, місто постійно пропонує таким людям роботу.

Нехай зарплата й невелика, але це може стати стартом для повернення до нормального життя, — наголосив мер Києва.

Крім того, продовжують працювати продовольчі пункти, де годують безхатченків.

Пункти працюють біля Центрального вокзалу, Дарницького і Волинського вокзалів, — зазначив Кличко.

За його словами, у цих пунктах здійснюють щоденну дезінфекцію.

Мер Києва наголосив, що безхатченки — це вразлива категорія населення, їм складно дотримуватися елементарних норм гігієни і вони теж можуть бути носіями коронавірусу.

Нагадаємо, у Києві вже є 267 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.