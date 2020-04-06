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Ракурс
Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство, продолжается ликвидация огня / Фото: Нацполиция

Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство, продолжается ликвидация огня (ФОТО, ВИДЕО)

6 апр 2020, 13:36
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Пожар в Чернобыле в зоне отчуждения продолжается до сих пор. Спасатели уже третьи сутки подряд пытаются локализовать возгорание сухой травы и кустарников, произошедшее на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС. Для ликвидации огня Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла спецтехнику и авиацию.

Между тем главное управление Нацполиции Киевщины по факту возникновения пожара открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 10.00 понедельника новых очагов пожара в Чернобыле не обнаружено. Правоохранители, работающие в зоне отчуждения, обеспечивают контрольно-пропускной режим и охрану.

В ГСЧС также сообщили, что над ликвидацией пожара между населенными пунктами Владимировка и Октябрьское работает 28 единиц спецтехники (в том числе два самолета АН и вертолет) и свыше 120 спасателей. Авиация уже сбросила более 170 т воды.

Радиационный фон по Киеву и области не превышает естественных фоновых значений, — уверяют в ГСЧС.

Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство, продолжается ликвидация огня

Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство, продолжается ликвидация огня

Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство, продолжается ликвидация огня

Напомним, пожар в Чернобыле близ села Владимировка Котовского лесничества возник 4 апреля. Начальная площадь возгорания составила 20 га.

Источник: Ракурс


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